Сильное землетрясение зафиксировали в Кемеровской области

Сильное землетрясение зафиксировали в Кемеровской области
Обошлось без пострадавших. Фото: pixabay

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4 в ночь на пятницу, 13 августа.

Подземные толчки были зафиксированы в 03:41 (23:41 мск 12 августа) в Прокопьевском районе области, сообщили в оперативном сообщении Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился неподалеку от села Большая Талда, где расположены несколько крупных угледобывающих предприятий.

К счастью, в результате землетрясения никто не пострадал. Работа на предприятиях не останавливалась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сейсмологи зафиксировали серию землетрясений в Тихом океане поблизости от Курильских остров. Магнитуда достигала 3,5.

землетрясение кемеровская область


 

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