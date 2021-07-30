Семь землетрясений случились рядом с Курилами

Сейсмологи зафиксировали серию землетрясений в Тихом океане поблизости от Курильских остров. Магнитуда достигала 3,5.

Рядом с Курилами случилось сразу семь землетрясений. Магнитуда подземных толчков была на уровне 2,2-3,5. Очаги находились в акватории Тихого океана на глубине от 20 до 58 километров. Все семь случаев сейсмической активности произошли рядом с Малой Курильской грядой, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. Об этом пишет ТАСС.

Как уточняют специалисты, подземные толчки прошли незаметно для местных жителей. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что землетрясение у берегов Аляски стало сильнейшим за последние 56 лет. Стихия вызвала цунами. Оно обрушилось Аляску, запад Америки и Гавайские острова.