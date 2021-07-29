Землетрясение у берегов Аляски стало сильнейшим с 1965 года

Землетрясение магнитудой 8,2, произошло у побережья США — Аляски. Оно стало самым мощным за последние полвека.

Так, 56 лет назад в Штатах зарегистрировали землетрясение магнитудой 9,2. Об этом сообщает CBS.

В результате природного катаклизма самый большой ущерб нанесен городу Анкоридж. Стихия вызвала цунами. Оно обрушилось Аляску, запад Америки и Гавайские острова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр. Подземный толчок зафиксировали в ночь на субботу в 02:04 по местному времени вблизи уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе. Всего жители насчитали 20 толчков. Эпицентр землетрясения находился на глубине от 9 километров. Три человека погибли. 27 человек получили ранения.