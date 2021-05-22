Землетрясение магнитудой 7 произошло в Китае

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Китае
Китай расследует обстоятельства смерти посла. Фото: pixabay.com
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая.
Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземный толчок зафиксировали в ночь на субботу в 02:04 по местному времени вблизи уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе. Всего жители насчитали 20 толчков. Эпицентр землетрясения находился на глубине от 9 километров.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай построит границу на Эвересте. Китай готов установить на вершине Эвереста «разделительную линию», призванную защитить китайских альпинистов, от людей, восходящих со стороны Непала. Причиной тому грустная ковид-статистика в Непале. Разделительную линию установит команда тибетских гидов по альпинизму, сообщает CBC News.

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