Китай построит границу на Эвересте

На Джомолунгму со стороны КНР могут подниматься только граждане Поднебесной. Фото: pixabay.com

На Джомолунгму со стороны КНР могут подниматься только граждане Поднебесной. Фото: pixabay.com

Китай готов установить на вершине Эвереста «разделительную линию», призванную защитить китайских альпинистов, от людей, восходящих со стороны Непала. Причиной тому грустная ковид-статистика в Непале.

Разделительную линию установит команда тибетских гидов по альпинизму, сообщает CBC News. На Джомолунгму со стороны КНР могут подниматься только граждане Поднебесной. Вход иностранным туристам запрещён.

Непал же выдал иностранцам более 400 разрешений для восхождение на вершину Эвереста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые со всего мира считают необходимым пересмотреть версию о происхождении коронавируса. Деятели науки из Соединенных Штатов Америки, Канады, нескольких стран Европы написали открытое письмо. Им они хотят добиться новой проверки по коронавирусу. То есть оценить вероятность его утечки из лаборатории.