Ученые со всего мира считают необходимым пересмотреть версию о происхождении коронавируса

Согласно мнению исследователей, есть необходимость провести дополнительные исследования, которые помогут выявить истинную причину появления вируса.

Деятели науки из Соединенных Штатов Америки, Канады, нескольких стран Европы написали открытое письмо. Им они хотят добиться новой проверки по коронавирусу. То есть оценить вероятность его утечки из лаборатории. Известно, что письмо опубликовано изданием «Science».

Подписали бумагу в общей сложности 18 человек. В их числе биологи, иммунологи и другие специалисты. Они уверены, что стоит провести дополнительные исследования, которые определят причины возникновения пандемии.

На данный момент, официальной версией считается передача коронавируса от животного к человеку.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в России от коронавируса оправилось более 4,5 млн человек.