В России выздоровело более 4,5 млн человек

В России за весь период выздоровело 4 547 500 человек, при этом заболевших в стране немногим больше — 4 931 691 человек.

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 790 людей.

Об этом стало известно сегодня в субботу, 15 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 931 691 человек. Темп прироста заболевания составляет 0,18%.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 364 человека. Побороть болезнь смогли 9 866 россиян.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте -749 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 073 человек. Третье место у Подмосковья — 671 новых ковид-пациентов.

Также gazeta.spb.ru сообщала, что более 500 тысяч петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса.