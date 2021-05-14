Более 500 тысяч петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса

Более полумиллиона жителей Северной столицы уже завершили полный цикл вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов рассказал, что для вакцинации граждан был подключен и бизнес. Так, пункты были развернуты и в торговых центрах, и в крупных спортивных комплексах.

Губернатор подчеркнул, что на постоянную работу переведено два прививочных пункта – на стадионе «Газпром арена» и в Ледовом дворце. При этом работа продолжается не только во время матчей, но и все рабочие дни.

На данный момент в Северной столице работают 134 пункта вакцинации, из них 107 – в городских поликлиниках, 21 – в частных, 6 – в федеральных.

Кроме того, функционируют 22 выездные бригады, которые делают прививки в социальных учреждениях, в том числе в психоневрологических интернатах.

Беглов отметил, что дачный сезон и летние каникулы у школьников подразумевают открытие дополнительных прививочных пунктов в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что медцентр им. Чумакова заявил о выпуске 7,5 млн доз вакцины «КовиВак».