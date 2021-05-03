Медцентр им. Чумакова заявил о выпуске 7,5 млн доз вакцины «КовиВак»

Медицинский Центр имени Михаила Петровича Чумакова к концу 2021 года произведет около 7,5 млн доз вакцины «КовиВак». Об этом сообщают «Известия».

Генеральный директор федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что в Министерство здравоохранения Российской Федерации уже подготовили и отправили бумаги на получение права прививать вакциной «КовиВак» людей старше 60 лет.

Напомним, что данное лекарство стало третьей российской вакциной против ковид-19.

Стоит заметить, что после прививки иммунитет к новой коронавирусной инфекции держится примерно восемь месяцев.

Айдар Ишмухаметов объяснил, что «КовиВак» замечательно подходит мужчинам и женщинам, которые находятся в возрасте от 18 до 60 лет. Однако уже на этой неделе была отправлена заявка в Минздрав на расширение этих возрастных рамок.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в России ужесточили требования к прибывающим из-за границы.