В России ужесточили требования к прибывающим из-за границы

Прибывающие из-за границы должны сделать повторный ПЦР-тест на коронавирус в срок до пяти суток со дня въезда в Россию. Фото: unsplash

Прибывающие из-за границы должны сделать повторный ПЦР-тест на коронавирус в срок до пяти суток со дня въезда в Россию. Фото: unsplash

Роспотребнадзор ужесточил требования для прибывающих из-за рубежа граждан. Теперь россиянам придется сдавать тесты на COVID дважды с интервалом не менее суток.

Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора на официальном сайте правовой информации. Новые правила для возвращающихся на родину россиян вводятся с 1 мая.

Прибывающие из-за границы должны сделать повторный ПЦР-тест на коронавирус в срок до пяти суток со дня въезда в Россию. Интервал между первым и вторым лабораторным исследованием должен составлять не менее суток.

Результаты нужно загрузить на портал Госуслуг. До получения результатов нужно соблюдать режим самоизоляции.

Ранее россияне были обязаны сдавать только один тест на COVID в течение трех дней после прибытия из-за границы. Проходить обследование два раза приходилось только туристам, вернувшимся из Турции и Танзании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Генконсульство Италии с 3 мая начнет обновлять россиянам туристические визы.