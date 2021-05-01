Генконсульство Италии с 3 мая начнет обновлять россиянам туристические визы

Срок действия туристических виз в Италию будет начинаться с 1 июня 2021 года.Фото: pixabay

Срок действия туристических виз в Италию будет начинаться с 1 июня 2021 года.Фото: pixabay

Италия возобновит выдачу обновленных туристических виз гражданам России с понедельника, 3 мая.

Как сообщается на сайте итальянского генконсульства в России, обладатели итальянских туристических виз, срок которых истек в период с 1 января 2020-го по настоящий момент, вновь смогут получить новые документы. Срок действия виз будет начинаться с 1 июня 2021 года.

Из-за пандемии и коронавирусных ограничений срок выдачи виз может составлять 10 рабочих дней, предупредили в генконсульстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Италия начнет принимать российских туристов уже этим летом. Стоит отметить, что на данный период времени из 20 итальянских областей только три остаются в «красной» зоне, то есть пребывают в зоне высокого риска.