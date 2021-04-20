Италия начнет принимать российских туристов уже этим летом

Стало известно, что Италия вновь начнет принимать российских туристов уже этим летом. Об этом сообщил посол Италии.

Итальянский посол в России Паскуале Терраччано ответил на новость о возобновлении туристов между странами. Он заявил, что возобновление туристического обмена эти летом произойдет наверняка. Однако он не может утверждать, что это случится именно второго июня.

Стоит отметить, что на данный период времени из 20 итальянских областей только три остаются в «красной» зоне, то есть пребывают в зоне высокого риска.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что Россия закрыла авиасообщение с Турцией и Танзанией — два этих направления стали самыми популярными в условиях пандемии.

Также Gazeta.spb.ru писала, что власти Финляндии ввели новые правила пересечения границы. Теперь судовладельцы смогут попасть в страну, чтобы вывезти прогулочные суда.