В Финляндии разрешили въезд на маломерных судах

Судовладельцы смогут попасть в страну, чтобы вывезти прогулочные суда.

Власти Финляндии ввели новые правила пересечения границы. Теперь в страну смогут попасть судовладельцы – им с 15 апреля по 31 мая 2021 года позволят вывезти прогулочные суда. Правила касаются в том числе граждан третьих стран, в том числе России. Об этом сообщает РБК.

Для того, чтобы попасть в Финляндию, придется доказать цель поездки, предъявив соответствующие документы. Это, например, свидетельство права собственности на судно и документе о месте его зимнего хранения в стране.

Напоминаем, что Финляндия закрыла границы в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. С тех пор в страну может попасть ограниченное количество людей – это водители грузовиков, граждане Евросоюза, возвращающие в Финляндию или страны ЕС, а также россияне, которые хотят уехать на родину. Также сейчас туда могут попасть люди, владеющие недвижимость или являющиеся родителями проживающих в Финляндии несовершеннолетних.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на границе с Финляндией пограничники задержали 26 мигрантов.