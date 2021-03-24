На границе с Финляндией пограничники задержали 26 мигрантов

В Ленинградской области сотрудники пограничного управления ФСБ задержали 26 человек в пограничной зоне в Выборгском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, 26 выходцев из бывших советских стран находились на режимной территории без разрешительных документов. В результате 16 человек оштрафовали и выдворили за пределы зоны, а двоих по решению суда выдворили за пределы страны. Сейчас иностранцы находятся в Центре временного содержания иностранных граждан МВД в Красном Селе.

Кроме того, среди задержанных десять человек нарушили миграционное законодательство, каждому назначили штраф по 5000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на границе с Финляндией российские таможенники изъяли почти 180 литров вина.