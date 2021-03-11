На границе с Финляндией российские таможенники изъяли почти 180 литров вина

На границе с Финляндией российские таможенники изъяли почти 180 литров вина
Изъятое вино. Фото: СЗТУ

Выборгские таможенники изъяли крупную партию финского вина, которую пытались провезти в Россию, минуя таможенную декларацию.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, 240 бутылок контрабандного алкоголя выявили на таможенном посту «Торфяновка» на границе с Финляндией.

В большегрузе находились 18 коробок, в которых было 240 бутылок вина различных наименований. Всего почти 180 литров алкоголя. Эту партию можно было бы продать на внутреннем рынке России более чем за 1 млн рублей.

Изъятое вино. Фото: СЗТУ

Таможенники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ о контрабанде алкогольной продукции. Отмечается, что дело по этой статье открывают, когда стоимость алкоголя превышает 250 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор оштрафовал компанию Ленобласти за незаконное оформление сертификатов на соболиные шкурки.

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