На границе с Финляндией российские таможенники изъяли почти 180 литров вина

Выборгские таможенники изъяли крупную партию финского вина, которую пытались провезти в Россию, минуя таможенную декларацию.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, 240 бутылок контрабандного алкоголя выявили на таможенном посту «Торфяновка» на границе с Финляндией.

В большегрузе находились 18 коробок, в которых было 240 бутылок вина различных наименований. Всего почти 180 литров алкоголя. Эту партию можно было бы продать на внутреннем рынке России более чем за 1 млн рублей.

Таможенники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ о контрабанде алкогольной продукции. Отмечается, что дело по этой статье открывают, когда стоимость алкоголя превышает 250 тысяч рублей.

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