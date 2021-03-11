Россельхознадзор оштрафовал компанию Ленобласти за незаконное оформление сертификатов на соболиные шкурки

По закону, оформлять такие документы могут только специалисты в области ветеринарии. Фото: pixabay

По закону, оформлять такие документы могут только специалисты в области ветеринарии. Фото: pixabay

В Ленобласти к ответственности привлекли компанию «Агрикола», должностное лицо которой незаконно оформило ветеринарные сертификаты на партию соболиных шкурок.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, компания занимается выращиванием пушных зверей. При проведении анализа деятельности инспекторы выявили, что компания оформила электронные ветеринарные сопроводительные документы на крупную партию шкурок соболя для отправки в Евросоюз.

По закону, оформлять такие документы могут только специалисты в области ветеринарии. Однако уполномоченное лицо «Агриколы» не было специалистом, имеющим ветеринарное образование.

В результате компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Документы на партию в итоге оформили в ветеринарной службе, после чего соболиные шкурки сертифицировали на экспорт.

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