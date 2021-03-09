Четыре миллиона цветов привезли в Петербург и Ленобласть с начала года

С начала года при проверках было обнаружено 16 случаев заражения западным цветочным трипсом и табачной белокрылкой. Фото: pixabay

С начала года при проверках было обнаружено 16 случаев заражения западным цветочным трипсом и табачной белокрылкой. Фото: pixabay

За первые месяцы 2021 года на территорию Петербурга и Ленобласти завезли более 4,3 млн цветов, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Ввоз цветов проконтролировали инспекторы ведомства. Самыми популярными у петербургских и областных заказчиков были срезки роз, хризантем, тюльпанов, альстромерий, зелень для букетов, а также горшечные растения – орхидея, антуриум, каланхоэ, розы, спатифиллум. Обычно импортеры заказывали цветы в Эквадоре, Коста-Рике, США, Колумбии, Мексике, Гватемале, Нидерландах, Израиле, Испании, Италии, Армении.

С начала года при проверках было обнаружено 16 случаев заражения западным цветочным трипсом и табачной белокрылкой. Их нашли на срезанных цветах из Армении, Нидерландов, Кении и Эквадора.

Зараженные цветы объемом более четырех тысяч штук сожгли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к майским праздникам Петербург украсят полмиллиона цветов.