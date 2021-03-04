К майским праздникам Петербург украсят полмиллиона цветов

Всего в цветочном оформлении Петербурга в этом году планируется использовать 40 видов и 100 сортов растений. Это 33000 многолетних растений, 4200000 летников, более 200000 тюльпанов российского производства. Фото: pixabay

Всего в цветочном оформлении Петербурга в этом году планируется использовать 40 видов и 100 сортов растений. Это 33000 многолетних растений, 4200000 летников, более 200000 тюльпанов российского производства. Фото: pixabay

Садово-парковые предприятия Северной столицы приступили к разработке цветочного оформления города в грядущий весенне-летний сезон.

Уже к майским праздникам улицы Санкт-Петербурга украсят 560 тысяч двухлетних виол. На клумбах в этом году также появятся многолетние растения, которые хорошо переносят холод: декоративная капуста, линия, немезия, гибискус клинолистный, портулак, кохия веночная.

В общей сложности, цветочное оформление города будет включать в себя 40 видов и 100 сортов растений, среди которых 33 тысячи долголетних растений, 420 тысяч летников и свыше 200 тысяч тюльпанов. Отметим, что все цветы выращены на российских производствах. Кроме того, зеленые зоны Петербурга этим летом пополнятся 11 тысячами деревьев и 66 тысячами кустарников. К посадке приступят уже в апреле, во время месячника по благоустройству.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Фрунзенского района обратились к властям с просьбой благоустроить сквер на Пловдивской улице.