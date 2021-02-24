Жители Фрунзенского района попросили благоустроить сквер на Пловдивской улице

Граждане выбрали зону, которую нужно привести в порядок в первую очередь.

Администрация Фрунзенского района выяснила, какое место нужно благоустроить в первую очередь. Жители проголосовали за сквер на Пловдивской улице – они хотят, чтобы им занялись в ближайшее время. Об этом сообщает peterburg2.ru.

Известно, что в зеленой зоне появятся места для отдыха, там сделают пешеходные дорожки и установят малые архитектурные формы. Петербуржцы также хотели бы, чтобы благоустроили бульвар по улице Турку и территорию на Малой Карпатской улице. Ими займутся, но чуть позже.

Напоминаем, что голосование провели в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объекты, участвующие в проекте, будут приводить в порядок в период с 2024 по 2030 годы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине 150 метров главной улицы благоустроят за 150 млн рублей.