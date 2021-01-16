В Гатчине 150 метров главной улицы благоустроят за 150 млн рублей

Власти Гатчинского района Ленинградской области ищут подрядчика, который займется благоустройством участка дороги, ведущий к Павловскому собору.

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Укладкой плитки и поребриков, а также организацией водоотведения исполнителю предстоит заняться на участке от улицы Горького до улицы Красной, протяженностью около 150 метров. Сдать работы необходимо не позже сентября 2021 года.

На эти цели власти готовы выделить 54 миллиона рублей. Причем деньги направят из местного, областного и даже федерального бюджетов. Обустраивать территорию, ведущую к собору, начали еще в 2018 году. Ремонт дорог в этом районе обходится в сотни миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в 2021 году продолжают благоустройство набережной Карповки.