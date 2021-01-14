На Петроградской стороне продолжается благоустройство набережной Карповки

На Петроградской стороне продолжается благоустройство набережной Карповки
На набережной Карповки установили диджейский пульт. Фото: Администрация Петербурга

В Петроградском районе Петербурга с 2019 года ведется благоустройство набережной реки Карповки. Главная цель работ — создание комфортного маршрута для пешеходов вдоль всей набережной.

Об этом рассказали в Администрации Петроградского района. В 2019 году привели в порядок территорию от улицы Чапаева до Первого меда. В прошлом году благоустроили противоположную сторону набережной Карповки. Там проложили широкую набивную дорожку, высадили деревья и кустарники. Для отдыха у воды построили деревянные спуски. Появились скамейки, урны и велопарковки.

Изюминкой набережной стал новый арт-объект — скульптура «Течение», созвучная речной тематике.

Кроме того, рядом с Первым медом поставили прототип диджейского пульта, на котором петербуржцы могут попробовать себя в роли диджея. Пульт имеет два микшера, а источником звука является смартфон, который нужно положить на специальную поверхность.

На микшере можно изменить громкость музыки, переключать каналы. Среди доступных эффектов: скретчи, эхо, запись, фланжер, фильтру и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большой каток появится на Елагином острове на следующей неделе.

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