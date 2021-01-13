Большой каток появится на Елагином острове на следующей неделе

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове готовит для жителей и гостей города новый каток. Об этом 13 января сообщается на странице ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове «ВКонтакте».

В Старый Новый год работники парка приступили к заливке площадки для катания на коньках. Традиционный каток появится на Большой площади. Петербуржцам обещают, что каток откроется уже на следующей неделе.

Стоимость одного билета составит 200 до 350 рублей в зависимости от даты и времени сеанса. График работы ледового катка станет известен позднее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что активисты Центрального района залили каток в Овсянниковском саду. Каток был подготовлен при поддержке Центра спорта. Отметим, что пространство организовали на спортивной площадке.