Активисты Центрального района залили каток в Овсянниковском саду

В новогодние каникулы можно сходить на ледовый каток. Фото: Pixabay

В новогодние каникулы можно сходить на ледовый каток. Фото: Pixabay

Активисты Центрального района Петербурга создали каток в Овсянниковском саду. Площадка была подготовлена при поддержке Центра спорта.

Информация об этом появилась накануне, 8 января, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

На данный момент каток ожидает финальная заливка. Однако первые петербуржцы смогут ступить на лед уже через день. Отметим, что пространство организовали на спортивной площадке.

«Да, на поверхности еще много выбоин и неровностей, но лед постоянно будет обновляться. И с каждой проливкой водой он будет все лучше и ровнее!», – заявили активисты в сообщении группы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге откроется каток на Елагином острове. Гостей там ждут с 10:30 утра до 21:00 ежедневно. Стоимость сеанса составляет от 200 до 350 рублей. Дети от 3 до 7 лет могут кататься бесплатно.