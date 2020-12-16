В среду в Петербурге откроется каток на Елагином острове

Каток на Елагином острове. Фото: сайт Центрального парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова

Каток на Елагином острове. Фото: сайт Центрального парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова

На Елагином острове заработает искусственный каток. Жители Петербурга смогут покататься на коньках в любой день.

Каток откроется сегодня, 16 декабря. Гостей там ждут с 10:30 утра до 21:00 ежедневно. Стоимость сеанса составляет от 200 до 350 рублей. Дети от 3 до 7 лет могут кататься бесплатно.

Как сообщили на официальной странице парка в соцсети «ВКонтакте», площадь ледового покрытия, которое занимает территорию летнего роллердрома, составляет 900 «квадратов». Все посетители смогут воспользоваться гардеробом, а также будет действовать прокат коньков. Для тех, кто только учится кататься, есть тренажеры и защитные комплекты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга смогут бесплатно посещать парк С.М. Кирова на Елагином острове по пятницам.