В парке на Елагином острове вернули «бесплатную пятницу»

В парке на Елагином острове вернули «бесплатную пятницу»
Центральный парк культуры и отдыха на Елагином острове. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Жители Петербурга смогут бесплатно посещать парк С.М. Кирова на Елагином острове по пятницам. Руководство площадки для отдыха изменило график посещения.

Данные об этом появились на официальной странице парка «ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове» в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 14 декабря.

Теперь жители и туристы города смогут свободно посещать парк с понедельника по пятницу с 6:00 до 22:00. Вход на территорию площадки свободный. При этом платный вариант сохраняется только на выходные. Посещение места за деньги остается с 10:00 до 22:00 в субботу и воскресенье.

Отметим, что в выходные бесплатно можно зайти на территорию парка с 6:00 до 10:00.

Напомним, что стоимость билета составляет 100 рублей для взрослых посетителей. Льготный билет для студентов, военнослужащих и школьников обойдется в 30 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вход в парк на Елагином острове сделали платным по пятницам.

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В парке на Елагином острове вернули «бесплатную пятницу»