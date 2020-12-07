Вход на Елагин остров сделали платным по пятницам

Билеты в парк можно купить на сайте. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Билеты в парк можно купить на сайте. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова на Елагином острове стал платным. Покупать билеты на вход придется не только в выходные, но и по пятницам.

О нововведении в понедельник, 7 декабря, объявила администрация парка на официальной странице в соцсети «Вконаткте». С пятницы по воскресенье взрослым горожанам и гостям Петербурга придется заплатить за прогулку по парку 100 рублей, школьникам и студентам — 30 рублей. Пенсионерам вход оставили бесплатным.

Новые условия действуют с 14 до 22 часов по пятницам и с 10 до 22 часов по выходным. Предполагается, что такие изменения помогут сократить наплыв посетителей и предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 8 декабря, вход в Эрмитаж будет бесплатным в честь дня рождения главного музея Северной столицы.