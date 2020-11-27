Вход в Эрмитаж 8 декабря будет бесплатным

8 декабря в Эрмитаж можно будет попасть бесплатно. Фото: Baltphoto

8 декабря в Эрмитаж можно будет попасть бесплатно. Фото: Baltphoto

Во вторник, 8 декабря, вход в Эрмитаж будет бесплатным. Об этом рассказал гендиректор музея Михаил Пиотровский.

Но перед тем, как попасть в музей, посетители должны заранее зарегистрироваться на сайте.

«Сколько сможет вместить музей по нашим новым правилам — столько пройдут бесплатно. Сейчас в музей проходит 3000 человек в день», — сказал он на пресс-конференции «Интерфакса».

Напомним, в Петербурге действуют коронавирусные ограничения, которые касаются в том числе и музеев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство Петербурга утвердило программу проведения новогодних и рождественских торжеств. Из-за Covid-19 значительная их часть пройдет в онлайн-формате. Так, ледовое шоу под названием «Снежная королева» юные петербуржцы увидят лишь на экранах телевизоров