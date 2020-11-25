Праздничные торжества и коронавирусные ограничения на Новый год в Петербурге — инфографика Gazeta.SPb

Gazeta.SPb собрала в одной инфографике разрешенные праздничные мероприятия в Петербурге на Новый год и Рождество и ограничения, которые будут действовать в городе в это время.

Правительство Петербурга утвердило программу проведения новогодних и рождественских торжеств. Из-за Covid-19 значительная их часть пройдет в онлайн-формате. Так, ледовое шоу под названием «Снежная королева» юные петербуржцы увидят лишь на экранах телевизоров — его будет транслировать один из городских телеканалов.

Сохранится традиция вручения новогодних подарков — их получат все петербургские школьники с 1 по 4 класс. 238 тысячам ребят достанутся книжки-раскраски по мотивам представления «Снежная королева», на последних страницах которых будет QR-код, позволяющий посмотреть ледовый спектакль в любое удобное время, а также наборы цветных карандашей.

Инфографика Gazeta.SPb

Традиционную встречу на Дворцовой площади Деда Мороза заменит выступление звезд отечественной эстрады, которое также можно будет увидеть на одном из городских телеканалов 31 декабря. Сам символ Нового года за рулем одного из автобусов в декабре будет курсировать по центру Петербурга.

Для желающих приобрести праздничную продукцию 19 декабря на Манежной площади откроется Рождественская ярмарка, которая будет работать до 10 января.

Всего, по данным Смольного, в общегородской план празднования Нового года и Рождества вошли более 180 районных мероприятий, которые пройдут как в онлайн-, так и оффлайн-формате.

К сожалению, в этот раз ввиду пандемии коронавируса Петербург лишится еще одной праздничной традиции — красочного фейерверка. Напомним также, что в ночь с 31 декабря на 1 января не будет работать городское метро. Ранее Gazeta.SPb сообщала, как отнесся к этой идее депутат Госдумы Виталий Милонов.