Виталий Милонов: закрытие в новогоднюю ночь метро в Петербурге грозит ростом заболеваемости Covid-19

Из-за пандемии коронавируса петербургский метрополитен в новогоднюю ночь работать не будет. Такое решение приняли городские власти. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что они совершают ошибку: утром 1 января станции откроются, туда хлынет поток людей, и возникнет угроза заражения Covid-19.

Петербургское метро в ночь на 1 января будет закрыто, что, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, плохо. Он считает, что идея, призванная уберечь горожан от заболевания коронавирусом, может сыграть с ними злую шутку. В этот Новый год у петербуржцев, считает парламентарий, скорее всего будет два варианта: вызывать дорогое такси или мерзнуть на улице, дожидаясь открытия подземки. И вот когда она наконец заработает, туда устремятся сотни людей.

«Возникнет пиковая нагрузка. Если бы станции не закрывали, горожане бы равномерно распределились. Толпы бы не образовалось, и при возможности соблюдать дистанцию в метро, с учетом его хорошей вентиляции, было бы безопасно», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb депутат Госдумы Виталий Милонов.

Неработающее в новогоднюю ночь метро, по мнению парламентария, все равно не удержит петербуржцев дома. К тому же, считает он, заразиться на свежем воздухе, прогуливаясь, например, по Невскому проспекту, едва ли возможно. Милонов считает, что свое решение городским властям лучше пересмотреть.

Напомним, о решении закрыть метро в новогоднюю ночь стало известно сегодня в ходе правительственного совещания, на котором обсуждались мероприятия, запланированные на Новый год и Рождество, а также режим работы общественного транспорта во время праздничных каникул. По словам председателя комитета по культуре Константина Сухенко, большинство новогодних событий должно состояться в онлайн-формате, поэтому в работе транспорта в ночь на 1 января 2021 года нет необходимости. Между тем, в ночь на 7 января, — Рождественскую ночь, — метро будет работать круглосуточно, чтобы предоставить петербуржцам возможность попасть в храмы на службу.