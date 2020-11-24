В Петербурге за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус унес жизни 80 человек. По этому показателю город занимает первое место среди городов России.

Об этом стало известно во вторник, 24 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, число жертв инфекции в городе выросло до 5053.

С начала пандемии в Петербурге выявили более 104 тыс. случаев заражения COVID-19. Выздоровели при этом 60 тыс. 116 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки скончалось рекордное число ковид-пациентов. Скончался 491 пациент, сдавший положительный тест на выявление Covid-19.