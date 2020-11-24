В России за сутки скончалось рекордное число ковид-пациентов

В России от коронавируса умер еще 491 человек, что стало рекордом по суточным показателям в стране.

Об этом стало известно во вторник, 24 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, всего с начала пандемии в стране скончался от коронавируса 37 031 человек.

Кроме того, подтвердился новый вирус еще у 24 326 граждан РФ, побороть болезнь смогли 23 226 россиян.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с Covid-19 в России. По ее словам, суточный показатель прироста коронавируса в стране с 1 октября по 23 ноября увеличился в 2,8 раза — с 6,1 до 17,1 на 100 тыс. населения.