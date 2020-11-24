Голикова заявила об осложнении ситуации с Covid-19 в России

Голикова заявила об осложнении ситуации с Covid-19 в России
Татьяна Голикова. Фото: pixabay.com

Ситуация с коронавирусом в России осложняется, как и прогнозировалось ранее. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, суточный показатель прироста коронавируса в стране с 1 октября по 23 ноября увеличился в 2,8 раза — с 6,1 до 17,1 на 100 тыс. населения.

Как сообщил ТАСС, Голикова подчеркнула, что ситуация с Covid-19 продолжает осложняться с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона.

Она отметила, что в России с начала пандемии зарегистрировано уже более 2,13 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в России провели более 73,3 млн тестов на коронавирус. За минувшие сутки в стране на новый вирус проверились 362 тыс. человек.

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