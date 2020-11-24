В России за сутки провели 362 тысячи тестов на коронавирус

За минувшие сутки в России тест на коронавирусную инфекцию нового типа сдали 362 тыс. человек.

Об этом стало известно во вторник, 24 ноября. Согласно данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под наблюдением специалистов остаются 480 896 человек.

За все время борьбы с болезнью врачи обследовали на выявление инфекции более 73,3 млн жителей страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что если ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции будет ухудшаться, в Петербурге и в Москве ужесточат ограничительные меры. С таким заявлением выступил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.