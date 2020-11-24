Чего ждать горожанам: сенатор допустил ужесточение ограничений в Петербурге

Если ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции будет ухудшаться, в Петербурге и в Москве ужесточат ограничительные меры. С таким заявлением выступил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. В Северной столице, впрочем, пока придерживаются именно такой тактики, и горожане могут лишиться еще много чего.

Как отметил Круглый, за сутки число выявленных зараженных в стране выросло более, чем на 25 тысяч человек. По его словам, при дальнейшем ухудшении ситуации в Москве и Петербурге закроют общественные места, передает РИА Новости.

Сенатор также уточнил, что подобные решения принимают в штабах регионов по противодействию пандемии, учитывая рекомендации Роспотребнадзора.

«Многое зависит от возможностей медучреждений субъектов РФ, наличия у них резервных мощностей по оказанию помощи заболевшим», — заметил Круглый.

В Петербурге, между тем, осталось около 8% мест для госпитализации больных с коронавирусом – это около тысячи мест. Городские власти, впрочем, отмечали, что при нехватке мест откроют дополнительные койки. При этом в Смольном признавали: ситуация в Петербурге по-прежнему остается напряженной.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал ограничить общение горожан людных местах. По словам губернатора, горожане должны соблюдать социальную дистанцию и вести себя так, будто их все время окружают незнакомые люди.

В городе уже не работают все заведения общественного питания в торговых центрах, остальные должны закрываться после 23:00. В торговых центрах также не могут работать ледовые катки и детские игровые комнаты площадью до 50 «квадратов». В городе остановлена диспансеризация и профилактические осмотры, а люди старше 65 лет и лица из групп риска должны соблюдать самоизоляцию. С 1 декабря кинотеатры и концертные залы будут продавать только 25% билетов.

Отметим, что горожанам еще есть чего лишаться. Полностью могут быть закрыты торговые центры, а до этого — фитнес-залы и кинотеатры в них. Может быть временно остановлена работа бассейнов и стоматологических клиник, остановлена плановая госпитализация и плановые осмотры, закрыты санатории и отели. Кроме того, в Петербурге еще могут закрыть парки и скверы, салоны красоты и все магазины кроме тех, которые реализуют продукты питания и товары первой необходимости.