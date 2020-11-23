Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге стало меньше – свободных коек тоже

В Петербурге за сутки выявили почти три тысячи новых пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphoto

В Петербурге за сутки выявили почти три тысячи новых пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphoto

В Петербурге констатировали снижение числа госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Его зафиксировали впервые за последние недели. Свободных коек при этом больше не становится – на пятимиллионный город осталось около тысячи мест.

Как сообщал ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, за прошедшую неделю в городе госпитализировали немногим больше пяти тысяч человек. Этот показатель на 5% ниже, чем за предыдущую неделю.

«Впервые за последние недели мы увидели уменьшение количества госпитализированных, что может означать стабилизацию эпидемического процесса», — отмечал глава ведомства на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Между тем, нагрузка на систему здравоохранения в Петербурге остается высокой. Еще накануне Лисовец заявлял о том, что в городе свободно 10,6% коек, то в понедельник, 23 ноября, стало известно о том, что их число сократилось до 8%.

Вице-губернатор Олег Эргашев уже заявлял, что «ковидных» коек в городе может не хватить, если прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Петербурге сохранится.

Ожидается, что в ближайшее время в Северной столице увеличат число коек в Центре имени Алмазова, а также во временном госпитале «Ленэкспо».

Пока в городе развернуто меньше 11 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

Как писала gazeta.spb.ru, пока городские власти продолжат ужесточать ограничения. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал ограничить общение горожан в людных местах. По словам губернатора, горожане должны соблюдать социальную дистанцию и вести себя так, будто их все время окружают незнакомые люди.

С 23 ноября в Петербурге в силу вступили новые ограничения. Так, запрещается посещение спортивных мероприятий. В торговых центрах закрываются абсолютно все точки общепита и ледовые катки. С 1 декабря концертные залы, театры и кинотеатры смогут продавать только 25% билетов.