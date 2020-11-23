Беглов призвал ограничить общение петербуржцев в людных местах: пока страдают общепит и кинотеатры

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о способе остановить рост заболеваемости коронавирусом. Речь опять идет об ограничениях. Между тем, с понедельника, 23 ноября, в силу вступает ряд новых запретов.

Способ ограничить распространением новой коронавирусной инфекции Беглов назвал в эфире телеканала «Россия – 24».

По словам губернатора, горожане должны соблюдать социальную дистанцию и вести себя так, будто их все время окружают незнакомые люди.

При этом, отметил Беглов, делать это в мегаполисе сложно. В пример он привел фуд-корты, на которых, по его мнению, можно легко заразиться.

Между тем, в Петербурге вводят все новые и новые ограничения. Власти Северной столицы неоднократно отмечали, что не хотят вводить локдаун, но готовы к новым запретам.

Так, с понедельника, 23 ноября, в силу вступают новые ограничения. Горожанам запрещают посещать спортивные мероприятия. В торговых центрах закрываются абсолютно все точки общепита и ледовые катки. Ледовые катки, которые находятся не в ТЦ, смогут продолжить работу, соблюдая ряд требований, в том числе об ограничении числа посетителей.

С 1 декабря горожан ждут еще ограничения, о которых уже известно. С этого времени концертные залы, театры и кинотеатры смогут продавать только 25% билетов. Исключение делают для мероприятий, на которые по состоянию на 18 ноября уже продано много билетов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что некоторые введенные ранее ограничения в Петербурге уже подходят к концу, но, по всей видимости, будут продлены. Изначально до 29 ноября вводили «комендантский час» для ресторанов, в связи с которым заведения общественного питания могут работать только до 23:00. Этой же датой определялось окончание запрета на работу фуд-кортов и фуд плейсов в торговых центрах. До 29 ноября запрещали работать детским комнатам площадью до 50 «квадратов» в торговых центрах. Кроме того, до этого же срока действителен обязательный масочный режим.