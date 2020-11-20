Какие ограничения в Петербурге ждут продления

Пока Смольный объявляет о новых ограничениях в Петербурге, под конец подходят уже некоторые из них. Рассчитывать на то, что эпидемиологическая ситуация к декабрю резко улучшится, не приходится. Gazeta.SPb рассказывает о том, действие каких запретов могут продлить в ближайшие дни.

Так, «комендантский час» для ресторанов в Петербурге вводили до 29 ноября. До этого времени заведения должны закрываться в 23:00. Едва ли можно предположить, что он будет отменен после указанного срока, особенно учитывая то, что пока меры по ограничению работы общепита в Северной столице только ужесточают.

Этой же датой определялось окончание запрета на работу фуд-кортов и фуд плейсов в торговых центрах, а также детских комнат площадью менее 50 «квадратных метров».

До 29 ноября в Северной столице вводили обязательный масочный режим. Горожане обязаны использовать средства индивидуальной защиты в магазинах, вокзалах, аэропортах, на остановках общественного транспорта, во всех видах транспорта общего пользования, такси.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что с 23 ноября в Петербурге в силу вступают новые ограничения. С этого времени горожанам будет нельзя посещать спортивные мероприятия. В торговых центрах должны быть закрыты не только фуд-корта, а абсолютно все точки общепита, а также ледовые катки. Ледовые катки, которые находятся не в ТЦ, смогут продолжить работу, соблюдая ряд требований, в том числе об ограничении числа посетителей.

С 1 декабря концертные залы, театры и кинотеатры смогут продавать только 25% билетов. Исключение делают для мероприятий, на которые по состоянию на 18 ноября уже продано много билетов.

Кроме того, в городе введен режим самоизоляции для пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Работодатели также должны перевести эту категорию сотрудников на удаленную работу.