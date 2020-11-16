В Петербурге с 16 ноября вводятся новые ограничения из-за Covid-19

В Северной столице растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Для стабилизации эпидемиологической ситуации власти города с 16 ноября вводят ряд дополнительных ограничений.

Новые ограничения в основном будут касаться горожан старше 65 лет, они продлятся до 15 января следующего года. Губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз изменил постановление №121, которое регулирует жизнь города во время пандемии.

Так, с сегодняшнего пожилых работников и тех, у кого есть хронические заболевания, должны перевести на «удаленку». Перечень заболеваний составлен Комитетом по здравоохранению. Исключением являются педагоги, медики, работники транспорта и торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте критически важно для функционирования организации. При этом работодатели должны будут обозначить критическую значимость сотрудника, а после отправить данные в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле города.

Кроме того, в городе будет действовать режим самоизоляции для пенсионеров и тех, у кого есть хронические заболевания. Выходить на улицу можно для обращения за медпомощью, в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, а также для выгула собак, посещения ближайших магазинов и занятий спортом.

Также ограничения коснутся театров, концертных залов, кинотеатров и других организаций исполнительских искусств. Посетить их смогут только те горожане, в билете которых будут указаны ряд и место в зале. Зал при этом должен быть заполнен не больше чем на 50%. Исключением станут мероприятия, на которые к 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге может не хватить коек для пациентов c COVID-19, а ограничений все больше.