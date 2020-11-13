Локдаун все ближе: в Петербурге может не хватить коек для пациентов c COVID-19, а ограничений все больше

В Петербурге может не хватить имеющихся коек для пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphoto

В Петербурге может не хватить имеющихся коек для пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphoto

Петербургские власти уже неоднократно заявляли, что не хотят локдауна, но готовы вводить новые ограничения. Между тем, в Северной столице складывается непростая ситуация – коек для больных COVID-19 становится все меньше, а город продолжает бить рекорды по суточному приросту заболевших.

Сегодня в Петербурге – почти 26 тысяч активных заболевших. Легкие пациенты и пациенты средней степени тяжести проходят лечение дома. Остальных госпитализируют.

При этом суточных прирост новых пациентов уже успел перевалить 1,5 тыс.

Накануне, 12 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что нагрузка на медиков и стационары лишь возрастает. Сегодня в городе работают около 12 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусную инфекции. При этом он констатировал: свободные койки еще есть, но если коронавирус не сбавит темпы, властям Северной столицы придется переводить плановые койки в ковидные и сокращать плановую медицинскую помощь.

Такое же мнение высказывал и глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, который заявлял, что в городе закончатся «ковидные» койки, если рост заболеваемости не замедлится.

Между тем, выступая перед Законодательным собранием Петербурга, профильный вице-губернатор Олег Эргашев сообщал, что, по состоянию на 11 ноября, в «ковидных» стационарах осталось только 7% свободных коек – чуть больше 600.

По его словам, что при нехватке коек город будет задействовать под борьбу с пандемией Центр Алмазова, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова (ВЦЭРМ), а также НИИФТЗИ. Также в два раза число коек могут увеличить в «Ленэкспо».

Локдаун в городе пока не вводят, однако сообщения о новых ограничениях появляются все чаще.

Как и предсказывала gazeta.spb.ru, в Петербурге останавливают диспансеризацию населения и профильные осмотры.

С 14 ноября ужесточают другие ограничительные меры. Теперь уже работодатели обязуются перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 65 лет (за исключением педагогов, медиков, работников транспорта и торговли), а те должны, в свою очередь, соблюдать режим самоизоляции.

Проводить мероприятия численностью более 50 человек запрещается, в театры и концертные залы можно попасть только по билетам, где будут обозначены конкретные места.

В городе уже закрыты фуд-корты и фуд-плейсы, детские игровые комнаты в объектах торговли. Общепит должен переставать работать после 23:00.