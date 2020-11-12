Петербург все вводит новые ограничения, Ленобласть пока не спешит

В Петербурге власти все чаще стали делать заявления о том, что не хотят локдауна, но ограничения вводить продолжат. Смольный за ноябрь уже трижды сообщил о новых запретах, Ленобласть пока вносила изменения в свое постановление один раз.

В начале ноября стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз изменит постановление №121, которое регулирует жизнь города во время пандемии.

В первую очередь в ноябре закрыли фуд-корты и фуд-плейсы, приостановили работу детских игровых комнат площадью более 50 «квадратов». Тогда же ввели запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек в помещениях. Государственные учреждения дополнительного образования перевели на дистанционную работу. Работодателей рекомендовали перевести работников старше 65 лет на удаленку. Исполнительные органы власти должны были перевести на такую работу 30% сотрудников.

Накануне, 11 ноября, стало известно, что с 14 ноября ограничительные меры ужесточаются. Теперь уже работодатели обязуются перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 65 лет (за исключением педагогов, медиков, работников транспорта и торговли), а те должны, в свою очередь, соблюдать режим самоизоляции.

Под запрет попадают мероприятия численностью более 50 человек, теперь уже и на воздухе, и в помещениях.

В театры и концертные залы пускают только по билетам, в которых обозначено место.

В четверг, 12 ноября, власти добавили еще два новых ограничения: останавливается диспансеризация населения и профилактические осмотры.

Отметим, что Ленинградская область сообщила о дополнительных ограничениях в течение ноября один раз. По числу участников ограничили спортивные мероприятия, а неработающих граждан старше 65 лет отправили на самоизоляцию.

Кроме того, в Ленинградской области ограничили 18-ю число гостей на банкетах, днях рождениях и поминках. Детей до 14 лет в торговых центрах должны сопровождать взрослые.

В «красной» и «желтой» зонах помощь в условиях стационара разрешено оказывать только тем пациентам, для которых отсрочка грозит ухудшением состояния.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, какие еще ограничения могут ввести в Петербурге.