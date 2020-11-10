Беглов не хочет локдауна, но обещает новые ограничения: что еще могут закрыть в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что городские власти продолжат вводить ограничения из-за коронавируса. Локдауна в Смольном при этом хотели бы избежать. Gazeta.SPb рассказывает, чего все-таки могут лишиться петербуржцы при худшем сценарии развития событий.

О том, что ограничения будут вводиться по мере необходимости, Александр Беглов заявил в эфире «Радио России». Он также напомнил: для избежания локдауна нужно соблюдать все рекомендации и использовать средства индивидуальной защиты.

С подобными объяснениями Беглов выступал 12 октября, а затем еще раз в конце месяца. Число заболевших, между тем, в Северной столице продолжает расти. Очередной рекорд по суточному приросту в городе зафиксировали в минувшие выходные.

Вмешаться в ситуацию с распространением коронавируса решило министерство здравоохранения. В город направили первого заместителя министра Игоря Каграманяна и помощника министра Оксану Гусеву для «организационно-методической поддержки властям».

Об этом, к слову, стало известно после того, как в городе прошел фестиваль «Чудо света». За световым шоу в центре Петербурга наблюдали топлы – тысячи горожан без масок и перчаток. О социальной дистанции в толпе и речи быть не могло.

При этом с понедельника, 9 ноября, в городе ввели новые ограничения. В торговых центрах закрыли детские игровые команды площадью более 50 «квадратов», фуд-корты и фуд-плейсы. Массовые мероприятия в зданиях численностью более 70 человек запретили, на торжественной регистрации брака теперь должны присутствовать не более 20 человек, государственные организации дополнительного образования ушли на «дистанционку», в общепит должен закрываться после 23:00.

До полного закрытия торговых центров в Петербурге могут вновь закрыть фитнес-клубы, фитнес-центры и бассейны. Под раздачу могут попасть кинотеатры.

На карантин, как это было в марте, могут уйти все городские и частные стоматологические клиники. В поликлиниках при этом, опираясь на прошлый опыт, могут остановить проведение всех плановых профилактических осмотров, плановую госпитализацию. Весной также вводили запрет и на санаторно-курортное лечение.