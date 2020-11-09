Откатились к весне: какие ограничения вводят в Петербурге с 9 ноября

С понедельника, 9 ноября, в Петербурге в силу вступают новые «коронавирусные» ограничения. Некоторые из них могут вызвать у горожан чувство дежавю – подобные запреты действовали и весной, когда COVID-19 был в самом разгаре. Gazeta.SPb.ru рассказывает, что теперь нельзя делать горожанам.

В силу вступают изменения в постановление правительства Петербурга №121. Их внес губернатор Александр Беглов. Они будут действовать почти весь месяц, до 29 ноября.

Горожане, которые совсем недавно смогли посещать фуд-корты, вновь лишаются такой возможности. В торговых центрах также перестают работать фуд-плейсы. Исключение сделали только для вокзалов, АЗС и аэропорта.

В торговых центрах и других объектов торговли больше не будут работать детские игровые комнаты. Принимать ребят будут только комнаты площадью менее 50 «квадратов».

Кроме того, вводится ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек. Больше принимать смогут только организации культуры и физкультурно-спортивные организации.

До 27 декабря государственные организации дополнительного образования смогут реализовывать дополнительные общеразвивающие программы только дистанционно.

На торжественной регистрации брака в залах ЗАГСа разрешают присутствовать только 20 посетителям.

В городе также сохранили ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время. После 23:00 они должны закрываться.

Отметим, что отчитываясь перед президентом Владимиром Путиным, губернатор Александр Беглов назвал ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге «не критической, но сложной».

Между тем, в город направляется руководство Минздрава из-за непростой эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о новых ограничениях, которые были введены из-за опасности распространения коронавируса в Ленинградской области. Там запретили проведение массовых мероприятий. Число человек на свадьбах, банкетах, днях рождения и поминках ограничили 18 посетителями, а людям старше 65 лет рекомендовали самоизолироваться.