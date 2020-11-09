В Петербург едет руководство Минздрава из-за COVID-19, пока город собирает толпы на фестивале «Чудо света»

В Санкт-Петербурге суточный прирост новых заболевших коронавирусом уже перевалил за тысячу. В город из-за нестабильной эпидемиологический обстановки едет руководство министерства здравоохранения. Северная столица же, судя по всему, решила «оторваться» в выходные перед введением новых ограничений – в городе собрались толпы горожан без масок на фестиваль «Чудо света».

О том, что в Петербурге приедет руководство Минздрава из-за нестабильной ситуации с коронавирусом, стало известно накануне, 8 ноября. В город направлены первый замминистр здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева. Они окажут «организационно-методическую поддержку властям».

Отметим, что в регионе несколько дней подряд выявляли более тысячи случаев заражения за сутки. При этом коэффициент распространения вируса поднялся до отметки 1,28.

Городское правительство, кажется, тоже признает: ситуация непростая. Во всяком случае, об этом губернатор Александр Беглов заявлял на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В Северной столице с 9 ноября ввели даже новые ограничения. Примечательно, что среди них – ограничение численности массовых мероприятий.

Судя по всему, перед ограничениями Петербург решил «оторваться» в выходные. Несмотря на пандемию, отменять ежегодный фестиваль «Чудо света» не стали. Тысячи горожан наблюдали необычное световое шоу. Сколько из них при этом пользовались средствами индивидуальной защиты, — вопрос.

На фотографиях с фестиваля, которые публиковала Gazeta.SPb, видно, что большинство гостей фестиваля осталось без масок, кто-то ради приличия маску все же надел, но спустил на подбородок. О соблюдении социальной дистанции в толпе также едва ли могла идти речь.

Отметим, что с понедельника, 9 ноября, по 29 ноября в Петербурге в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениям запрещаются массовые мероприятия численностью более 70 человек. Исключение сделали для мероприятий организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.