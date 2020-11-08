В Петербург приедет руководство Минздрава из-за нестабильной ситуации с коронавирусом

В Петербург приедет руководство Минздрава из-за нестабильной ситуации с коронавирусом
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Властям будет оказана организационно-методическая поддержка.

В Санкт-Петербург в ближайшее время прибудут представители руководства Минздрава России. Первый замминистр здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева приедут, чтобы оказать организационно-методическую поддержку властям в сложившейся непростой эпидемиологической обстановке. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что несмотря на принимаемы меры рост заболеваемости в городе не останавливается. Сейчас коэффициент вируса поднялся до 1,28 и находится на максимальной отметке в течение месяца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России вновь выявили более 20 тыс. заболевших коронавирусом. В настоящее время число активных пациентов с COVID-19 по всей стране составляет 419 тыс. 319 человек.

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