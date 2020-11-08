В России вновь выявили более 20 тыс. заболевших коронавирусом

В России вновь выявили более 20 тыс. заболевших коронавирусом
Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

За последние сутки число заразившихся коронавирусом жителей России возросло на 20 тыс. 498 человек, достигнув отметки в 1 млн 774 тыс. 334 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Днем ранее, 7 ноября, сообщалось о 20 тыс. 396 новых зараженных, а 6 октября — о 20 тыс. 583, что на сегодняшний день является рекордным показателем с начала пандемии.

Наименьшие темпы суточного прироста зафиксированы в Чукотском автономном округе (0%), Дагестане (0,5%) и Чувашии (0,6%). В Москве заразились еще 5751 человек, в Петербурге — 1331, в Подмосковье — 644, в Нижегородской области — 429, в Архангельской — 350.

В настоящее время число активных пациентов с COVID-19 по всей стране составляет 419 тыс. 319 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербург сохраняет второе место по заболеваемости COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заболеваемость коронавирусом пандемия россия случаи заражения суточный прирост


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дзюба закрыл аккаунт в Instagram после публикации интимного видео
В Петербурге поймали грабителя, напавшего на булочную
В Подмосковье мигрант напал на работодателя и ее двух детей
В России вновь выявили более 20 тыс. заболевших коронавирусом
В Полежаевском парке нашли боеприпас времен ВОВ
В Санкт-Петербурге ждут прибытия руководства Минздрава из-за ситуации с COVID-19
Погиб как герой: стали известны подробности крушения самолета с ведущим НТВ
Россияне назвали 2020 год худшим в своей жизни