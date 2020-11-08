Санкт-Петербург сохраняет второе место по заболеваемости COVID-19

Петербург на втором месте по заболеваемости коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербург на втором месте по заболеваемости коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Северная столица по-прежнему находится среди лидеров по суточному приросту новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса на утро воскресенья, 8 ноября.

За последние сутки в Петербурге зарегистрирован 1331 положительный тест на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших ковидом в городе на Неве достигло 70 тыс. 23 человека.

Лидером по заболеваемости остается Москва, в которой за сутки выявлен 5751 пациент с коронавирусом. На третьем месте, следом за Петербургом, идет Московская область, где подтвердили 644 случая коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России назвали причину тяжелого течения Covid-19 у мужчин.