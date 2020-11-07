В России назвали причину тяжелого течения Covid-19 у мужчин

Коронавирус чаще протекает в тяжелой форме у мужчин. Фото: pixabay.com

Коронавирус чаще протекает в тяжелой форме у мужчин. Фото: pixabay.com

Тяжелая форма заболевания коронавирусом чаще встречается у мужчин. Им сложнее перенести инфекцию из-за влияния половых гормонов на иммунную систему организма.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, течение коронавирусной инфекции у женщин проходит намного легче, так как женские гормоны способствуют более свободному проникновению защитных белков во внутрь клеток.

«Антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы», – заявил Владимир Болибок.

Кроме этого, врач отметил, что на фоне коронавируса у мужчин чаще образовываются тромбозы, которые становятся более обширными, чем у представительниц женского пола.

При этом, женщины больше мужчин подвержены аутоиммунным заболеваниям.

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