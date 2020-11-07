Эксперты заявили о новом симптоме коронавируса

Эксперты заявили о новом симптоме коронавируса
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Переболевшие рассказали, что у них чувствуется постоянный звон в ушах.

Учёные из Университета Англия Раскин рассказали, что есть один необычный симптом у заболевших коронавирусом. Статья об их исследовании опубликована в журнале Frontiers in Public Health.

Эксперты наблюдали за самочувствием трех тысяч человек из 48 стран. Около 40% из них заявили, что чувствуют постоянный звон в ушах. Ученые считают, что такой симптом можно назвать признаком «длительного» заболевания.

Напоминаем, что среди часто наблюдаемых симптомов коронавируса числятся повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге составили список болезней, с которыми советуют уйти на «удаленку». В новый перечень вошли, в том числе ожирение, заболевания органов дыхания, сахарный диабет, болезни мочеполовой системы.

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