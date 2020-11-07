В Петербурге составили список болезней, с которыми советуют уйти на «удаленку»

В Петербурге составили список болезней, с которыми советуют уйти на «удаленку»
Петербуржцам с сахарным диабетом рекомендуют работать удаленно. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербургский комитет по здравоохранению утвердил список заболеваний, из-за которых сотрудников рекомендуют перевести на удаленный режим работы.

В новый перечень вошли, в том числе ожирение, заболевания органов дыхания, сахарный диабет, болезни мочеполовой системы. Работать в дистанционном режиме также лучше тем, кто страдает от заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения и новообразований.

Перейти на «удаленку» советуют беременным и женщинам, которые недавно родили, а также тем, кто недавно пережил трансплантацию тканей и органов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Кремле признали необходимость дополнительных ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
болезни коронавирус в петербурге новости спб удаленная работа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за октябрь зафиксировали рекордную смертность
Петербург ужесточает контроль за соблюдением «коронавирусных» ограничений
В пожаре на Савушкина погиб одинокий мужчина
В Петербурге могут запустить каршеринг на водородном топливе
В Петербурге составили список болезней, с которыми советуют уйти на «удаленку»
Пулково отправит рейсы в субботу без задержек и отмен
На «Скандинавии» в ДТП погибли два человека
На Сизова произошла жесткая авария: одна машина оказалась на газоне, другая ...