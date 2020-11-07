В Петербурге составили список болезней, с которыми советуют уйти на «удаленку»

Петербургский комитет по здравоохранению утвердил список заболеваний, из-за которых сотрудников рекомендуют перевести на удаленный режим работы.

В новый перечень вошли, в том числе ожирение, заболевания органов дыхания, сахарный диабет, болезни мочеполовой системы. Работать в дистанционном режиме также лучше тем, кто страдает от заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения и новообразований.

Перейти на «удаленку» советуют беременным и женщинам, которые недавно родили, а также тем, кто недавно пережил трансплантацию тканей и органов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Кремле признали необходимость дополнительных ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.