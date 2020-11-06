Песков признает необходимость введения дополнительных мер по коронавирусу

Он считает эпидемиологическую ситуацию в стране тревожной.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что необходимо вводить дополнительные меры безопасности в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране и мире. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что локдаун допустить нельзя, но сделать все возможное для предотвращения распространения инфекции просто необходимо. Песков добавил, что решение должны принимать на местах, учитывая особенности ситуации каждого региона.

«Но тенденция, как мы уже и говорили неоднократно, тревожная, пандемия развивается»,

— сказал он.

Песков также не понимает, возможно ли обойтись без серьезных ограничений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне смогут получить препарат от коронавируса бесплатно. Речь идет об «Авифавире», который применяют при лечении инфекции.